14 предприятий Акмолинской области будут представлять товары под брендом " Made in Kz"

Секции с продукцией производителей региона широко представлены в торговых точках областного центра и в Астане.

Продукция акмолинских предприятий с логотипом Made in Kazakhstan хорошо известна местным потребителям, особенно, когда речь идёт о продуктах питания, которые размещаются только на витринах со специальным опознавательным знаком, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Кроме того, этот логотип всё чаще появляется и на упаковках самих товаров.

Секции с продукцией производителей региона широко представлены в торговых точках областного центра и в Астане. Сейчас в столице работают три магазина торговой сети «AQMOL», заключены договоры с 70 поставщиками. До конца 2018 года в столице планируется открытие еще семи таких магазинов.

Сегодня 14 предприятий, продукция которых широко известна за пределами нашей страны - «Тыныс», «Кокшетауминводы», ТОО «КапиталНатурПродукт», «АйБат», «Обувная фабрика SAMHAT», «Трикотажное предприятие «Арман», KAZYNA-SR», «Агрофирма TNK», «Акпан 17», «Мясные продукты», «Компания «КазЛес», «Завод бытовой химии», «ENKI», «АФ «Родина», «Жанет» - решили официально воспользоваться правом представлять свои товары под брендом «Сделано в Казахстане», вступив в Ассоциацию, в ряды которой входят 196 казахстанских компаний.

Благодаря узнаваемости продукции через логотип "Сделано в Казахстане", акмолинские бизнесмены будут качественной продукцией доносить до потребителей месседж: выбирать нужно отечественный продукт

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