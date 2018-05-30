В Шымкенте ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью.
Фото : bnews.kz30 мая 2018, 18:47
Поножовщиной закончилась ссора двух мужчин в Шымкенте из-за денег. Кровавый конфликт между знакомыми мужчинами, жителями Шымкента возник вечером 22 мая, передает BNews.kz.
Примерно в 22 часа 20 минут житель Шымкента Б. зашёл в гости к 37-летнему Т., чтобы в очередной раз напомнить о денежном долге. Словестная перепалка между знакомыми закончилась после того, как в тело непрошенного гостя вонзился стальной клинок кухонного ножа. Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый был задержан на месте.
"Каратауский районный суд вынес санкцию на арест подозреваемого Данияра Т. сроком на 2 месяца на период следствия. Ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства по статье 99 часть 1 УК РК", - сообщили в Каратауском районном суде.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920915-541d291eba07d01aba6480543bc50bc3
Сейчас читают
Читайте также