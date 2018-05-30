В Шымкенте ссора двух мужчин закончилась поножовщиной

Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Поножовщиной закончилась ссора двух мужчин в Шымкенте из-за денег. Кровавый конфликт между знакомыми мужчинами, жителями Шымкента возник вечером 22 мая, передает BNews.kz.

Примерно в 22 часа 20 минут житель Шымкента Б. зашёл в гости к 37-летнему Т., чтобы в очередной раз напомнить о денежном долге. Словестная перепалка между знакомыми закончилась после того, как в тело непрошенного гостя вонзился стальной клинок кухонного ножа. Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый был задержан на месте.

"Каратауский районный суд вынес санкцию на арест подозреваемого Данияра Т. сроком на 2 месяца на период следствия. Ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства по статье 99 часть 1 УК РК", - сообщили в Каратауском районном суде.

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