Первым жителям Марса придется отказаться от детей и секса

В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса.

Любые планы по колонизации Марса в ближайшее время потребуют от колонистов двух существенных жертв – полного отказа от продолжения рода и любых интимных отношений, если это необходимо для выживания всего их коллектива, говорится в статье, передает РИА Новости.

"Конечно, существование автономных колоний на Марсе будет невозможным без самой возможности продолжения рода. С другой стороны, попытка осуществить это действие приведет к массе почти неразрешимых проблем", — пишут Рафаэль Маркес (Rafael Marques) из Национальной лаборатории бионаук в Кампинас (Бразилия) и его коллеги.

В поисках новой родины

В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Маркес и его коллеги задумались о том, насколько это возможно в современных реалиях, учитывая не только возможные технологические препятствия для колонизации Марса, но и биологические последствия жизни на другой планете.

К примеру, высокий уровень радиации считается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс. Еще пять лет назад данные с прибора RAD на борту марсохода Curiosity, собранные во время полета к красной планете, показали, что во время путешествия человек может получить дозу радиации, сопоставимую со смертельной. Позже выяснилось, что уровень облучения поверхности Марса оказалась почти таким же, как и в космосе.

Как считают авторы статьи, радиация будет главным "врагом" первых марсианских колонистов – несмотря на потенциальную защиту самих колоний от ионизирующего излучения, она будет мешать первым жителям Марса добывать ресурсы, изучать планету и осуществлять фактически любые действия.

Мир Рэя Брэдбери

Особенно сильно радиация и отсутствие "нормальной" силы тяжести на Марсе будут влиять на жизнь беременных женщин, чья иммунная система и так находится в подавленном состоянии во время вынашивания плода. Эта опасная комбинация может одновременно способствовать как появлению дефектов развития у ребенка, так и повышать шанс заполучить рак или умереть от инфекций для матери.

Подобные проблемы, в свою очередь, накладываются на другой важный аспект жизни на красной планете – чрезвычайно высокую ограниченность ресурсов. В отличие от Земли, жители такой колонии просто не смогут позволить себе быть абсолютно гуманными и поддерживать жизнь смертельно больных людей или детей с врожденными дефектами развития.

"Гуманистическая идея о том, что жизнь человека является высшей ценностью, не будет работать на Марсе. Неблагоприятные условия жизни и небольшие размеры популяции колонистов сделают интересы коллектива более приоритетными, чем благополучие или жизнь отдельных индивидов", — пишут ученые.

Вдобавок к этому, жизнь на Марсе может заставить власти подобных колоний ввести систему принудительных генетических проверок, которые будут оценивать то, насколько те или иные семейные пары могут дать здоровое потомство. Вполне возможно, что в некоторых случаях "коллектив" будет полностью запрещать носителям особо неблагоприятных мутаций продолжать свой род и вступать в отношения с противоположным полом.

Эту проблему, как считают Маркес и его коллеги, можно будет решить только тогда, когда человек будет достаточно защищен от излучения. Этого можно достичь как при помощи технологий, закрыв всю планету "радиационным щитом", так и модифицировав ДНК колонистов, сделав их более стойкими к действию космических лучей и фотонов высокой энергии. Только когда человечество решит эти задачи, оно сможет стать полностью "космическим видом", как об этом мечтали Элон Маск и покойный Стивен Хокинг, заключают авторы статьи.

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