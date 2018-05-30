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Казахстан занял 38 место в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2018

В 2018 году приняли участие 63 страны мира.

Фото : zanmedia.kz30 мая 2018, 19:11

24 мая 2018 года Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются такие факторы, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Ежегодник содержит 340 показателей, из которых 2/3 рассчитываются на основе статистических данных, 1/3 – по данным опроса.

По результатам исследования 2018 года Республика Казахстан заняла 38 место.

В 2018 году приняли участие 63 страны мира. В этом году рейтинг возглавили США. Наиболее конкурентоспособными странами также остаются Гонконг, Сингапур, Нидерланды, Швейцария. Среди стран СНГ Казахстан занимает наивысшую позицию, Россия – 45 место, Украина – 49 место.

Несмотря на ухудшение позиции в рейтинге, отмечаются позитивные тенденции по двум факторам. Так, по фактору «Экономическая деятельность» Казахстан занял 49 место, поднявшись на 5 пунктов. Улучшение объясняется повышением позиций по трем субфакторам: «Международная торговля» – 56 место (улучшение на 6 пунктов), «Занятость» – 26 место (улучшение на 6 пунктов) и «Цены» – 48 место (улучшение на 5 пунктов). Ухудшение позиций отмечается по субфакторам «Внутренняя экономика» – 46 место (ухудшение на 6 позиций) и «Внешние инвестиции» – 28 место (ухудшение на 10 позиций).

По фактору «Инфраструктура» наблюдается улучшение позиции на 1 пункт – с 43 на 42 место. Улучшение произошло по трем субфакторам: «Базовая инфраструктура» – 24 место (улучшение на 8 пунктов), «Научная инфраструктура» – 47 место (улучшение на 2 пункта), «Образование» – 29 место (улучшение на 6 пунктов). В то же время слабыми остаются позиции по субфакторам «Технологическая инфраструктура» – 49 место (ухудшение на 6 пунктов) и «Здравоохранение и окружающая среда» – 56 место (ухудшение на 3 пункта).

По фактору «Эффективность правительства» страна заняла 25 место. Данный фактор остается конкурентным преимуществом страны, несмотря на снижение позиции по нему на 6 пунктов. Улучшение наблюдается по субфактору «Общественный строй» – на 2 пункта (28 место). Ухудшение отмечается по субфактору «Государственные финансы» – с 4 до 19 места. По субфакторам «Законодательство о бизнесе» – ухудшение на 6 пунктов (28 место), «Налоговая политика» – ухудшение на 4 пункта (14 место) и «Институциональная среда» – ухудшение на 4 пункта (50 место).

По фактору «Эффективность бизнеса» Казахстан занял 34 место. Позиции Казахстана по субфакторам «Производительность и эффективность» – 42 место (ухудшение на 4 пункта), «Рынок труда» – 13 место (ухудшение на 6 пунктов), «Финансы» – 42 место (ухудшение на 2 пункта), «Практика менеджмента» – 29 место (ухудшение на 15 пунктов), «Отношения и ценности» – 33 место (ухудшение на 22 пункта).

По мнению респондентов, к числу пяти наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: стратегическая стабильность и предсказуемость обстановки (57,8%), благоприятная бизнес-среда (55,6%), динамичность экономики (46,7% респондентов), выгодная система налогообложения (41,1%), и эффективные трудовые отношения (32,2%).

Республика Казахстан впервые начала принимать участие в этом рейтинге в 2008 году. Партнером IMD в Казахстане является АО «Институт экономических исследований».


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