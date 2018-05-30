Казахстан занял 38 место в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2018

В 2018 году приняли участие 63 страны мира.

24 мая 2018 года Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются такие факторы, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Ежегодник содержит 340 показателей, из которых 2/3 рассчитываются на основе статистических данных, 1/3 – по данным опроса.

По результатам исследования 2018 года Республика Казахстан заняла 38 место.

В 2018 году приняли участие 63 страны мира. В этом году рейтинг возглавили США. Наиболее конкурентоспособными странами также остаются Гонконг, Сингапур, Нидерланды, Швейцария. Среди стран СНГ Казахстан занимает наивысшую позицию, Россия – 45 место, Украина – 49 место.

Несмотря на ухудшение позиции в рейтинге, отмечаются позитивные тенденции по двум факторам. Так, по фактору «Экономическая деятельность» Казахстан занял 49 место, поднявшись на 5 пунктов. Улучшение объясняется повышением позиций по трем субфакторам: «Международная торговля» – 56 место (улучшение на 6 пунктов), «Занятость» – 26 место (улучшение на 6 пунктов) и «Цены» – 48 место (улучшение на 5 пунктов). Ухудшение позиций отмечается по субфакторам «Внутренняя экономика» – 46 место (ухудшение на 6 позиций) и «Внешние инвестиции» – 28 место (ухудшение на 10 позиций).

По фактору «Инфраструктура» наблюдается улучшение позиции на 1 пункт – с 43 на 42 место. Улучшение произошло по трем субфакторам: «Базовая инфраструктура» – 24 место (улучшение на 8 пунктов), «Научная инфраструктура» – 47 место (улучшение на 2 пункта), «Образование» – 29 место (улучшение на 6 пунктов). В то же время слабыми остаются позиции по субфакторам «Технологическая инфраструктура» – 49 место (ухудшение на 6 пунктов) и «Здравоохранение и окружающая среда» – 56 место (ухудшение на 3 пункта).

По фактору «Эффективность правительства» страна заняла 25 место. Данный фактор остается конкурентным преимуществом страны, несмотря на снижение позиции по нему на 6 пунктов. Улучшение наблюдается по субфактору «Общественный строй» – на 2 пункта (28 место). Ухудшение отмечается по субфактору «Государственные финансы» – с 4 до 19 места. По субфакторам «Законодательство о бизнесе» – ухудшение на 6 пунктов (28 место), «Налоговая политика» – ухудшение на 4 пункта (14 место) и «Институциональная среда» – ухудшение на 4 пункта (50 место).

По фактору «Эффективность бизнеса» Казахстан занял 34 место. Позиции Казахстана по субфакторам «Производительность и эффективность» – 42 место (ухудшение на 4 пункта), «Рынок труда» – 13 место (ухудшение на 6 пунктов), «Финансы» – 42 место (ухудшение на 2 пункта), «Практика менеджмента» – 29 место (ухудшение на 15 пунктов), «Отношения и ценности» – 33 место (ухудшение на 22 пункта).

По мнению респондентов, к числу пяти наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: стратегическая стабильность и предсказуемость обстановки (57,8%), благоприятная бизнес-среда (55,6%), динамичность экономики (46,7% респондентов), выгодная система налогообложения (41,1%), и эффективные трудовые отношения (32,2%).

Республика Казахстан впервые начала принимать участие в этом рейтинге в 2008 году. Партнером IMD в Казахстане является АО «Институт экономических исследований».

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