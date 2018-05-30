В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на юго-западе и юге погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на юго-западе и юге погода без осадков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях усиление ветра 15-20, порывы 23-28, днем местами 30 м/с и более, ожидается шквал, возможен град, ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области возможен шквал, ветер ночью на большей части территории 15-20, местами 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, возможен град.

В Костанайской области – шквал, ветер ночью местами 15-20, днем на большей части территории 15-20, местами 23-28 м/с, возможен град.

В Алматинской области ночью и утром - ветер 18-23 м/с, град.

В Актюбинской области местами усилится ветер 17-22 м/с, днем с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Павлодарской области усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях прогнозируют заморозки до 3 градусов.

В Мангистауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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