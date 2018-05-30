В Шымкенте горел завод

Площадь возгорания составила 660 квадратных метров второго этажа цеха и 160 квадратных метров кровли здания.

Пожар произошел на территории завода "Электроаппарат" в Шымкенте. Возгорание произошло в одном из цехов по ремонту электротрансформаторов, которое арендовало ТОО "Айдын Энерджи", передает BNews.kz.

Примерно в половине первого дня на пульт 101 противопожарной службы поступил звонок о крупном возгорании производственного цеха, расположенного на территории завода "Электроаппарат". Спустя буквально 9 минут на место происшествия прибыл первый пожарный экипаж.

"30 мая в 12 часов 30 минут на центральный пожарный пульт связи поступило сообщение о пожаре ТОО "Электроаппарат" находящегося по адресу город Шымкент улица Сеченова. По прибытию было обнаружено, что горит на складе 11 трансформаторов и 1 тонна трансформаторного масла", - говорит Нургали Жунусов, заместитель начальника ДЧС ЮКО.

В целом в борьбе с огнем были задействованы 17 единиц спецтехники и 70 человек личного состава. Также в пожаротушении были задействованы два водовоза одного из коммунальных предприятий Шымкента. Получасовая борьба с огнем и слаженные действия огнеборцев не дали распространиться огню. В результате в 13.02 пламя было локализовано. Спустя еще 45 минут огонь был полностью потушен.

После того как пламя полностью было потушено выяснилось, что пожар произошёл на территории цеха, где разбирались трансформаторные агрегаты. После многомесячного рабочего процесса цех оказался пропитан маслом и хватило небольшой искры, чтобы она вспыхнула. Стремительное распространение огня настигло и до склада, где хранились трансформаторы.

"Несчастный случай на производстве отношения к нашему заводу не имеет. Данное помещение арендует ТОО "Айдын энерджи". Когда разбирают трансформаторы, всегда есть остаток. Хоть одна капля, но есть. Вот оно по всей видимости и вспыхнуло", - говорит Альберт Толщин, заместитель директора ТОО "Электроаппарат".

К счастью, при крупном пожаре никто не пострадал. Сейчас точные причины возникновения огня и сумму ущерба устанавливают дознаватели Департамента по ЧС. Площадь возгорания составила 660 квадратных метров второго этажа цеха и 160 квадратных метров кровли здания.

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