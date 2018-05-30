Совершивший восхождение на Эверест альпинист Максут Жумаев вернулся в Астану

Впервые он поднялся на восьмитысячник в 2007 году.

Офицера Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан капитана Максута Жумаева чествовали в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Армейский альпинист во второй раз совершил восхождение на высочайшую точку планеты – пик Эверест, и стал одним из немногих альпинистов мира, в послужном списке которых теперь есть оба маршрута – по южной и северной сторонам Эвереста. За всю историю по обоим путям прошли всего около десяти человек. Свое восхождение он посвятил 20-летию Астаны. Капитан М. Жумаев является заслуженным мастером спорта РК по альпинизму, 12-м человеком в мире, который совершил восхождение на все 14 «восьмитысячников» планеты без использования дополнительного кислорода.

«Мы совершали восхождение с южной стороны вершины, которая гораздо труднее и опаснее. Главная опасность - ледоход Кхумбу - гигантский поток ледяных глыб, скорость движения которого достигает около метра в день. Это самый подвижный и самый опасный ледоход в мире. Еще с этой стороны маршрут проходит по ледовой стене восьмитысячника Лхоцзе - это тоже очень опасный участок. Кроме того, с юга меньше базовых лагерей, в которых альпинисты останавливаются на отдых, и медленнее проходит акклиматизация», - рассказал Максут Жумаев.

Впервые он поднялся на восьмитысячник в 2007 году. Тогда он совершал восхождение по северной стороне вместе с армейским альпинистом старшим лейтенантом Василием Пивцовым.

Стоит отметить, что в текущем году на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр горной подготовки. Главными задачами центра является подготовка инструкторов и военнослужащих, способных решать боевые задачи в условиях горной и высокогорной местности.

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