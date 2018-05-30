В ВКО мужчина разбил пивной кружкой голову своей знакомой

Он приговорен к 5 годам лишения свободы.

В ВКО мужчина, разбивший пивной кружкой голову своей знакомой, получил 5 лет тюремного заключения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

37-летний житель города отдыхал в одном из кафе, куда пришли знакомые ему девушки. Всё началось с шуточек, но по мере выпитого мужчина становился настойчивее, и одна из дам сказала ему, чтобы успокоился и шёл домой. Рассердившись на это, он подошёл к девушке и вылил ей на голову пиво из своей кружки. Она возмутилась, компания заволновалась, на защиту встали мужчины.

Продолжая агрессивное поведение, хулиган с силой кинул кружку – как он объяснил в суде, даже не видел, куда именно. Тяжёлая стеклянная посуда угодила в голову сестры той девушки, что была облита пивом. От удара та потеряла сознание, очнулась в больнице, перенесла несколько операций. Теперь у неё в черепе – протез, и придётся оформлять инвалидность, так как работать она не может: трудно долго находиться на ногах, постоянные головокружения и т.д.

Дело рассматривали в суде №2 Усть-Каменогорска. Суд в полной мере поддержал требования пострадавшей по выплате моральной компенсации в размере 1,5 миллиона тенге и возмещению материального ущерба.

Вред здоровью признан тяжким, подсудимый – виновным по ст. 106 ч. 2 п. 7 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда) и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дома у него – жена и маленький ребёнок.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!