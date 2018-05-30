Утвержден перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения Алматинской области

Объем инвестиций за январь-апрель 2018 года составил 18,8 млрд. тенге, индекс физического объема инвестиций составил 69,8 %.

В Алматинской области прошел семинар по актуальным вопросам модернизации отрасли здравоохранения, который организован Министерством здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

На семинаре руководители Управления здравоохранения области, главные врачи, заместители главных врачей медицинских организаций были ознакомлены с ключевыми направлениями модернизации системы здравоохранения Казахстана, развития общественного здравоохранения.

В рамках обучения предполагается рассмотрение актуальных тем: интеграция медицинской помощи вокруг нужд пациента и приоритетное развитие ПМСП, привлечение инвестиций в ГЧП, электронное здравоохранение, лекарственное обеспечение населения, модернизация медобразования и науки, внедрение корпоративного управления в здравоохранение, создание службы общественного здравоохранения и развитие межсекторального взаимодействия.

«Для успешной модернизации здравоохранения в Алматинской области необходимо повышать кадровый потенциал, создавать условия для эффективного внедрения обязательного социального медицинского страхования, развитие конкуренции и частной медицины, создание единого информационного пространства здравоохранения, развитие лекарственного рынка, медицинского туризма и импортозамещения, уменьшение бремени ключевых заболеваний», - отметила Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

В свою очередь, руководитель управления здравоохранения Бауыржан Ыскак отметил, что в области в рамках инициативы «Развитие конкуренции и частной медицины» утвержден региональный перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения. Объем инвестиций за январь-апрель 2018 года составил 18,8 млрд. тенге, индекс физического объема инвестиций составил 69,8 %. Внедрен пилотный проект «Безбумажное ведение медицинской документации» в 202 организациях здравоохранения. До конца текущего года планируется внедрить «Программу управления заболеваниями».

Необходимо отметить, что проект «Модернизация отрасли здравоохранения» включен в портфель региональных проектов. В рамках проекта созданы штабы проектного управления, определены 6 основных и 6 дополнительных инициатив, сформированы проектные группы по инициативам, пересчитаны и согласованы целевые индикаторы, разработаны региональные Детальные планы по проекту.

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