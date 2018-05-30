Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанае убили женщину

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Рудного.

Фото : alau.kz30 мая 2018, 20:41

В Костанае в частном доме по улице Каирбекова убили женщину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Информацию подтвердили в пресс-лужбе ДВД Костанайской области.

По факту убийства жительницы города Костанай проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

«В своем доме по улице Каирбекова обнаружено тело 86-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейскими установлен 41-летний подозреваемый ранее судимый», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Рудного.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты