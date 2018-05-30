В Костанае убили женщину

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Рудного.

В Костанае в частном доме по улице Каирбекова убили женщину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Информацию подтвердили в пресс-лужбе ДВД Костанайской области.

По факту убийства жительницы города Костанай проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

«В своем доме по улице Каирбекова обнаружено тело 86-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейскими установлен 41-летний подозреваемый ранее судимый», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Рудного.

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