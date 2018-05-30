Сбитых автобусом в Астане девушек отпустили домой

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение, состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Девушки, сбитые пассажирским автобусом, не получили тяжелых травм. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

"Состояние девушек стабильное. Они отпущены домой на амбулаторное лечение. Пострадавшие не получили тяжелых травм, только легкие ушибы", — прокомментировали в пресс-службе управления.

В среду автобус сбил двух девушек в возрасте 28 и 25 лет на Bus Lane в Астане. Сообщалось, что пострадавшие шли попутно по тротуару и неожиданно вышли на проезжую часть в неположенном месте.

Сотрудники местной полицейской службы столицы составили протокол осмотра места происшествия. В настоящее время ведется расследование.

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