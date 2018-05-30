Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Португалии

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы укрепления политического диалога.

29 мая 2018 года в Лиссабоне Посол Казахстана во Франции и по совместительству в Португалии Жан Галиев вручил верительные грамоты Президенту Португальской Республики Марселу Ребелуди Соза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба МИД РК.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы укрепления политического диалога, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы взаимодействия в сфере IT-индустрии, цифровизации, зеленых технологий и туризма.

Посол проинформировал Главу Португалии о масштабных экономических и политических преобразованиях в рамках программ модернизации Казахстана, осветил основные направления Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В свою очередь, Президент Марселу Ребелуди Соза высоко оценил динамичное развитие Казахстана под руководством Президента Нурсултана Назарбаева и поздравил с наступающим 20-летием Астаны. Он также пожелал стране успехов в реализации государственных программ и подчеркнул, что Португалия стремится к активизации двустороннего сотрудничества с Казахстаном. В этой связи он выразил заинтересованность в проведении в Лиссабоне казахстанско-португальского инвестиционного форума в ближайшее время.

В рамках визита Ж.Галиев провел отдельные встречи с Генеральным секретарем внешнеполитического ведомства Португалии Альваро Мендонса и Мора, Генеральным политическим директором МИД Педро Коста Перейра, руководителем службы Протокола Кларой Нунес душ Сантуш, директором департамента по европейским делам Антонио Сабидо Коста и директором департамента международных организаций Вера Авила.

Стороны отметили успешное проведение межмидовских политических консультаций, прошедших в Астане 29 марта, подтвердив нацеленность сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества и переход к конкретным проектам.

Собеседники обсудили ход рассмотрения и возможность подписания ключевых документов, которые укрепят правовую базу казахстанско-португальских отношений, включая соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения, туризме и правовой помощи.

Состоялся обмен мнениями и по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций. Португальская сторона отметила усилия Астаны по сотрудничеству с Европейским Союзом и Советом Европы, активную работу по линии ОБСЕ и ООН. Казахстанский дипломат поблагодарил Португалию за поддержку кандидатуры Казахстана в СБ ООН на 2017-2018 годы.

Отдельной темой переговоров стало облегчение визового режима для граждан Казахстана. Посол призвал португальскую сторону оказать содействие в этом вопросе, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних переговоров со странами Шенгенской зоны.

В рамках визита в Португалию Ж.Галиев также провел встречу с депутатом Ассамблеи Португалии, бывшим Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Жоао Соарешем. Стороны подчеркнуливажную роль парламентской дипломатии в укреплении казахстанско-португальского взаимодействия и сотрудничества законодательных органов двух государств. Ж.Соареш выразил поддержку международным мирным инициативам Астаны и удовлетворение поступательной реализацией социально-экономических и демократических реформ в Казахстане.

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