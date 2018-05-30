Нацбанк заявил о недостоверности сведений о нестабильном состоянии банков

Финрегулятор обратился в полицию с заявлением о поиске распространителей недостоверных сведений.

Национальный банк Казахстана заявил о недостоверности сведений о нестабильном состоянии отечественных банков, сообщает Sputnik Казахстан.

В регуляторе отметили, что не дают информацию о финансовом положении в отдельных банках или других фининститутах.

"В настоящее время среди пользователей WhatsApp распространяются сообщения, не имеющие официального подтверждения, о нестабильном состоянии ряда казахстанских банков со ссылкой на отчет Национального банка Казахстана по итогам деятельности банка за 2017 год. Нацбанк со всей ответственностью заявляет, что подобной информации ни в годовом отчете Национального банка, ни в отчете о финансовой стабильности, ни в каком другом документе не содержится, и распространяемая информация является недостоверной", — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что упомянутый отчет содержит информацию о деятельности самого Национального банка.

Оценка состояния финансовых институтов проводится в рамках надзорной практики. По ее результатам принимаются необходимые корректирующие меры, добавили в Нацбанке.

"Национальный банк своевременно информирует общественность о нарушениях, допущенных финансовыми институтами, о выдаче, приостановлении и лишении лицензии на осуществление видов деятельности на финансовом рынке", — отметили в пресс-службе.

В Нацбанке считают, что принятые меры по оздоровлению банковского сектора и созданию макроэкономических условий для кредитования банками экономики дают результат.

Национальный банк обратился в правоохранительные органы. Полицейским предстоит выяснить, кто распространил недостоверные данные.

Полный отчет Нацбанка за 2017 год доступен на официальном сайте регулятора.

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