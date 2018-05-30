Жители поселка в Акмолинской области живут без воды

С просьбой провести чистую воду в дома люди обращались к местным властям несколько лет.

Посёлок Енбек в Акмолинской области, в котором не употребляют алкоголь и не курят, страдает от недостатка обычной питьевой воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Люди несколько лет назад полностью отказались от вредных привычек и стали поднимать село. Сами отремонтировали дороги, построили мечеть, а вот решить проблему водоснабжения пока не получается.

- Вода есть, толку от неё никакого… Вода с реки не солёная, но она грязная. Там же скот пьёт. Приходится привозить воду из соседних сёл, - сетует местный житель Айтбай Сыздыкулы.

С просьбой провести чистую воду в дома люди обращались к местным властям несколько лет.

- Недавно поднимали этот вопрос в маслихате. И сейчас у нас рассматривается бюджет посёлка. Будем делать смету на этот год. Вопрос решаемый, - прокомментировал аким Екриншиликского районного округа Жанабай Амангельдинов.

Зимой поездки за водой превращаются в опасное приключение. Когда на улице буранит, дорогу из села заметает так, что проехать по ней становится невозможно. Этот переезд превращается в тупик из-за сугробов. А хорошей трассы из посёлка Енбек до сих пор нет. И с этим вопросом, в отличие от водопровода, местные власти пока помочь никак не могут.





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