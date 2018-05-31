Опубликован трейлер к документальному фильму о Головкине

Это уже второй трейлер к фанатскому документальному фильму о казахстанском боксере, премьера которого запланирована на 16 июня.

На Youtube-канале This Is Boxing Productions появилось видео, посвященное чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.

В описании говорится, что это уже второй трейлер к фанатскому документальному фильму о казахстанском боксере, премьера которого запланирована на 16 июня.

Головкин по-прежнему является непобежденным — 38-0-1, 34 КО. Свой последний бой он провел 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США), нокаутировав во втором раунде американца Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО). Сейчас команда GGG ведет переговоры о втором поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), однако ситуация затрудняется нерешенным финансовым вопросом: Головкин просит распределение доходов в процентном соотношении 50/50, «Канело» же настаивает на 65/35 в свою пользу.

Первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей: многие убеждены, что у Геннадия судьи украли чистую победу.



