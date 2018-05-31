Задержан российский рэпер Фейс
Популярного исполнителя подозревают в избиении бывшего парня его возлюбленной Марьяны Ро.
Фото : instagram.com/maryanaro31 мая 2018, 00:55
В Москве задержали рэпера Фейса (Ивана Дрёмина) за драку с 18-летним блогером Тимуром Сорокиным, передаёт Life.ru.
Сообщается, что молодого музыканта доставили в Пресненский отдел МВД по Москве.
О состоянии пострадавшего Сорокина пока не сообщается.
Стоит отметить, что нынешняя пассия Ивана — популярная модель и блогерша Марьяна Рожкова — раньше встречалась с Тимуром.
Роман Фейса и Марьяны Ро протекает очень бурно. Меньше чем через полгода отношений рэпер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
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