В Алматинской области затопило село
Жители говорят, что сильный поток воды разрушает заграждения возле домов, и вода доходит до порога.
Фото : inform.kz31 мая 2018, 01:21
Дворы домов в селе Айдарлы Жамбылского района Алматинской области затопила вода, доставив беспокойство жителям, передает МИА «Казинформ».
«Насколько возможно, постарались переправить воду на улицу. Вода просочилась под фундамент. Скот остался в сарае», - сказал житель села Айдарлы.
Жители говорят, что сильный поток воды разрушает заграждения возле домов, и вода доходит до порога. По их словам, посаженные огороды и сады погибли. Вода залила и погреба, в которых зимой хранят продукты.
«29 мая около 10:00 часов в селе Айдарлы вода, предназначенная для полива посевных площадей, затопила дворы домов на улице Бауыржана Момышулы №7, №25. Силами ЧС около 16:30 часов вода во дворах полностью откачана, на данный момент подтопленных дворов нет. Идут работы по восстановлению берегов канала», - сказал инженер отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС по Алматинской области Бауыржан Ибраимов.
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