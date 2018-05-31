В Алматинской области затопило село

Жители говорят, что сильный поток воды разрушает заграждения возле домов, и вода доходит до порога.

Дворы домов в селе Айдарлы Жамбылского района Алматинской области затопила вода, доставив беспокойство жителям, передает МИА «Казинформ».

«Насколько возможно, постарались переправить воду на улицу. Вода просочилась под фундамент. Скот остался в сарае», - сказал житель села Айдарлы.

Жители говорят, что сильный поток воды разрушает заграждения возле домов, и вода доходит до порога. По их словам, посаженные огороды и сады погибли. Вода залила и погреба, в которых зимой хранят продукты.

«29 мая около 10:00 часов в селе Айдарлы вода, предназначенная для полива посевных площадей, затопила дворы домов на улице Бауыржана Момышулы №7, №25. Силами ЧС около 16:30 часов вода во дворах полностью откачана, на данный момент подтопленных дворов нет. Идут работы по восстановлению берегов канала», - сказал инженер отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС по Алматинской области Бауыржан Ибраимов.

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