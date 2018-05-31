В Актобе многоэтажку захватили тараканы

Огромные тараканы везде — в подъезде, на лестничной площадке, делят квартиры с их хозяевами.

Один из домов по улице Бокенбай батыра в Актобе облюбовали насекомые — огромные тараканы до трех сантиметров в длину, передает Zakon.kz со ссылкой на rikatv.kz.

Огромные тараканы везде — в подъезде, на лестничной площадке, делят квартиры с их хозяевами. И так продолжается на протяжении нескольких месяцев. За это время насекомые заметно выросли и в количестве, и в размерах. Жители пытались выяснить в интернете, что за вид захватил многоэтажный дом. Поисковик выдал результат — «канализационные тараканы», их описание полностью совпадает с насекомыми, что поселились в доме.

Как выяснилось, они любят тепло и влагу, активны в ночное время суток, и обитают в ваннах и туалетах. Но самое неприятное — черные канализационные тараканы опасны для человека. Они передают заболевания, которые вызывают пищевое отравление, аллергию и астму. Именно этого опасается молодая мама Гульмира Куанышева, которая несколько дней назад обнаружила на животе 10-месячного сына такого таракана. Тогда же на его теле появилась непонятная сыпь.

Как сообщает издание, в обслуживающей дом компании ТОО «Мидас групп» о проблеме жильцов узнали лишь недавно, в течение полгода эта информация до ТОО, выполняющего функции КСК, каким-то образом не доходила. Объявление о предстоящей дезинфекции расклеивать во дворе дома начали только 30 мая.

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