В Атырау забеременели 4 несовершенолетние девочки

Все эти 4 девушки посещают вечернюю школу и являются уже семейными.

По словам акима Атырау Серика Шапкенова за два года статистика фактов ранней беременности среди несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет идет на убыль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

- Если в 2016 году в городе на учете состояли 23 несовершеннолетние беременные, в 2017 их было выявлено 8, с начала года специалисты городского отдела образования поставили на учет четверых, - рассказал Серик Шапкенов.

По словам градоначальника, все эти 4 девушки посещают вечернюю школу и являются уже семейными. Оказалось, что среди молодежи сейчас стало модным совершать "никах" или свадьбу по мусульманским обычаям.

Также выяснилось, что из свыше 200 атырауских школьниц, которые пришли 1 сентября в платках, 20 девочек до самого окончания учебного года не появлялись на уроках, сопротивляясь облачиться в школьную форму.

- С ними и их родителями проводят разьяснительные беседы специалисты городского отдела образования и теологи. В большинстве случаев переубедить родителей и школьниц получается, - рассказал Серик Шапкенов.

Также стало известно, что из двух тысяч приверженцев салафизма в Атырауской области 65% - это молодые люди. Самыми распространенными видами преступления среди атырауской молодежи является воровство и кражи. Что же касается вопросов трудоустройства, то выпускников высших и средних учебных заведений сегодня привлекает работа в крупных нефтяных компаниях с высокой заработной платой.

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