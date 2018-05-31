Глава Минфина отчитается о своей деятельности перед населением

Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК сообщает, что отчетная встреча министра финансов Республики Казахстан Бахыта Султанова с населением состоится 20 июня 2018 года в 15-00 часов по адресу:

г. Астана, ул. Кунаева, 4, здание «Қазмедиа орталығы», (киноконцертный зал, 1 этаж).

Заранее отправить вопрос министру финансов можно на эл. адрес: m.minfin@minfin.gov.kz.

Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона.

Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов: www.minfin.gov.kz после проведения встречи с населением.

Call center: 8 (7172) 75-02-94, 75-04-58.

Приглашаем всех желающих принять участие!