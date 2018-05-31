Ко дню памяти жертв политических репрессий в Актобе откроют спецархив

Родственники репрессированных, военнопленных, репатриированных могут ознакомиться с личным делами своих предков.

В музее ДВД ко дню памяти жертв политических репрессий открылась совместная с библиотеками города документальная выставка государственного специального архива, в котором хранятся дела репрессированных актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выставка повествует о событиях первой половины прошлого века и посвящена судьбам жен изменников родины, отбывавшим наказание в лагере «АЛЖИР».

«В госспецархиве ДВД Актюбинской области хранятся 28 уголовных дел женщин узниц «АЛЖИРа», которые были этапированы из Актюбинска. Всего в спецархиве хранится более 13 тысяч дел по репрессированным по Актюбинской области, а также 2 тысячи дел в отношении военнопленных и репатриированных из Германии казахстанцев», - рассказала представитель пресс-службы ДВД Нургуль Конакбаева.

8 лет просидела в АЛЖИРе и вернулась обратно актюбинка Ментай Даукенова. Ее уголовное дело также находится в спецархиве.

Ментай Даукенова, вернувшись на родину, рассказывала нынешним местным жителям, что, когда они посадили 600 яблоневых саженцев, зайцы начали грызть их кору, поскольку зима выдалась суровой, и есть им было нечего. Руководство лагеря тогда распорядилось, что если пропадет хоть один саженец, то начнут расстреливать заключенных. Женщины решили делиться хлебом с зайцами. Возле каждого саженца они оставляли кусочки хлеба. Зайцы поднимали эти крошки, не трогая кору высаженных деревьев. К весне яблоневый сад был сохранен. На его месте стоит теперь музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР».

С 2014 года дела по репрессированным и военнопленным в Актюбинской области были переданы в спецархив при ДВД. Родственники репрессированных, военнопленных, репатриированных могут ознакомиться с личным делами своих предков. Также данные дела можно найти на портале «Мемориал» МВД РК.

День памяти политических репрессий имеет особое значение. Только в 30-е годы было репрессировано более 100 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч, среди них большая часть - представители элиты, видные деятели науки, культуры и политики.

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