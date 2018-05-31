Озеро в Акмолинской области на два года закрыли для рыболовов

В водоем за счет госсредств запустят травоядных рыб для очищения от тины и зарослей.

На пресном озере Копа в Кокшетау приостановлена на два года промысловая и любительская ловля рыбы, сообщили в управлении природных ресурсов и природопользования, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации ведомства, для очистки водоема от водорослей и зарастания камышом проводится научное зарыбление за счет бюджетных средств. В этом году сюда запустили партию травоядных толстолобиков, которые должны отчистить водоем от тины и зарослей.

"Есть факты браконьерства: ставят сети и вылавливают все водные ресурсы. Озеро загрязняется людьми, в связи с чем было принято решение на два года с 20 мая временно приостановить ловлю рыбы", — проинформировали в управлении.

В Кокшетауском обществе охотников и рыболовов арендодатели озера Копа согласны с ограничительными мерами.

"Только сегодня егеря нашли две поставленные на озере сети, куда попали толстолобики, — рассказала председатель общества Людмила Глушкова. — Потому и приостановили ловлю, на два года — можно и потерпеть".

Для любителей спортивной ловли предоставлены водоемы, близлежащие к областному центру. В частности, на Чаглинском водохранилище можно рыбачить за отдельную плату.

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