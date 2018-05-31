Будущее интеграционных процессов в ЕАЭС обсудят в Астане и Минске
Стороны уже приступили к разработке декларации.
Фото : grata international31 мая 2018, 06:47
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами Евразийского экономического союза приступила к разработке декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на директора Департамента развития интеграции ЕЭК Сергея Шухно.
Поручение о подготовке до конца текущего года такой декларации была дано главами государств ЕАЭС 14 мая на саммите в Сочи. Документ станет базовым для стран пятерки на долгосрочную перспективу.
"Стороны уже приступили к его разработке. Этот процесс будет проходить в тесном взаимодействии с научным и экспертным сообществом, а также бизнесом наших стран. В частности, в ближайшее время планируем провести конференции по этой теме в Астане и Минске", - сообщил Сергей Шухно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4920954-4d1c4f206e543eaed8532ba10ccfcf6d
Сейчас читают
Читайте также