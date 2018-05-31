Пятилетняя девочка выпала из окна 3 этажа в Кокшетау

Ребенок получил травму живота и в данный момент находится в отделении хирургии.

В Кокшетау пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, сообщил врачи, передает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в микрорайоне Боровской в Кокшетау. Девочка 2013 года рождения после падения из окна была госпитализирована в Акмолинскую областную детскую больницу.

По словам врачей, состояние девочки — средней степени тяжести, серьезных травм нет. Она находится в отделении хирургии.

"У ребенка диагностирована тупая травма живота, ушиб передней брюшной стенки. Девочка родилась в рубашке", — отметила заместитель главного врача медучреждения Татьяна Бишораева.

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