Более 30 жамбылских семей переселились в северные регионы

Переселение проходит в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов, а также для обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой.

По программе переселения в северные регионы 34 жамбылские семьи переселились в этом году в северные области Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В минувшем году из Кордайского района Жамбылской области уехали в Северо-Казахстанскую область 26 семей. Прежде чем поменять место жительства, делегация из Кордайского района побывала в Северо-Казахстанской области. В состав делегации вошли руководство Кордайского района, аким сельского округа Сортобе, директор СШ №50, старейшины сельского округа Масанчи. Они встретились с руководством Северо-Казахстанской области, обсудили предложенные варианты размещения, изучили местность в трех районах СКО. И, вернувшись, провели с жителями разъяснительную работу, в результате которой 26 кордайских семей изъявили желание выехать на постоянное место жительства в районы Северо-Казахстанской области.

В этом году, по данным акимата Жамбылской области, в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов, а также для обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой, предусмотрено стимулирование территориальной мобильности трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном переселении.

«Перечень всех поступивших свободных рабочих вакансий от Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей направляется во все городские и районные центры занятости населения области. В результате проведенной разъяснительной работы на 1 мая этого года из области переселено 34 семьи в количестве 159 человек. Из них 27 семей направились в Северо-Казахстанскую область, пять семей - в Павлодарскую, две семьи - в Восточно- Казахстанскую область. Все семьи обеспечены жильем и земельными участками», - пояснили в облакимате.

На днях в Таразе прошла межрегиональная ярмарка вакансий с участием представителей северных областей (ВКО, Павлодарской и Костанайской). На ярмарке были представлены возможные места переселения и вакантные рабочие места по профессиям, отметили в акимате Жамбылской области. Напомним, по постановлению Правительства №83 от 18.02.2016 «Об определении регионов для расселения оралманов и переселенцев» регионами для расселения определены Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Государственная поддержка участников программы включает предоставление субсидий на переезд, обеспечение жилья и оплаты коммунальных услуг. Также предусмотрено обеспечение детей переселенцев местами в детских садах, школах и вовлечение трудоспособных граждан в активные меры занятости.

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