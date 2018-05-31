По словам Шымкентского чиновника, в протекающей крыше виноваты женские каблуки

Дождевая вода приводит к замыканию и обесточиванию всего дома.

Каждого дождя жители многоэтажного дома № 135 Б в микрорайоне Нурсат ждут с тревогой. Дождевая вода просачивается сквозь мягкую кровлю 9-этажки, стекает по стенам и попадает на электропроводку. И эту проблему жители не могут решить уже несколько лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

«Даже при небольшом дожде у меня вода сочится из окон. Штукатурка на потолке начинает сыпаться. При этом свет я не могу включить, лампочки взрываются…» — говорит Ирина Запорожченко, жительница дома.

Ирина Запорожченко, воспитанница детского дома, получила квартиру в 2015 году. В двух комнатах сегодня Ирина проживает со своим мужем и тремя детьми. Как только на улице дождь, женщина уже знает – нужно готовить тазики. В одной руке годовалый ребенок, в другой – емкость для сбора дождевой воды.

«Здесь один раз столько воды собралось, мне пришлось с ребенком на руках принимать срочные меры, чтобы вода не ушла к соседям на 8-ой этаж», — рассказывает Ирина.

Впрочем, от этой проблемы — течи с крыши многоэтажки, страдают все жители дома № 135 Б в микрорайоне Нурсат. В надежде решить данный вопрос, жильцы неоднократно обращались в соответствующие инстанции.

«Мы получили квартиры в 2013 году. Как только мы заселились, с первыми дождями у нас начала течь крыша. Эти дома выдавались малообеспеченным семьям и детям из детских домов. Мы не можем сами отремонтировать крышу, с того момента я начала писать во все инстанции, но никто так и не откликнулся», — говорит жительница проблемного дома.

В отделе строительства о данной проблеме знают. И по словам представителей госструктуры, ремонт кровли проводился неоднократно.

«Строила компания «Шымкентгазмонтаж», с 2010 по 2012 годы. В 2013 году к нам поступило заявление, что кровля протекает. В связи с этим наши специалисты, вместе с подрядной организацией, которая производила строительство, обследовали кровлю и нашли на ней пробоины от каблуков женских туфель. Эти изъяны были устранены. В 2013 году один раз отремонтировали, в 2014 — второй раз. На сегодняшний день гарантийные обязательства прошли», — говорит Галымжан Утембаев, заместитель директора отдела строительства г. Шымкента.

В отделе строительства Шымкента пообещали, что один на один со своей бедой жители дома не останутся. Вопрос текущего ремонта кровли, по словам чиновников, уже рассматривается. Но вот когда именно перекроют крышу, они не уточнили.

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