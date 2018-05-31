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Перуанские полицейские конфисковали более тонны кокаина с фотографиями наркобаронов

По мнению полиции, фотографии наркобаронов использовались поставщиками незаконного товара для того, чтобы убедить покупателей в "чистоте" продукта.

Фото : tvc.ru31 мая 2018, 07:50

Полиция Перу сумела конфисковать более тонны кокаина, отличительной чертой которого были фотографии известных наркобаронов, помещенные на пакеты с порошком, сообщает РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, груз должен был направиться в Испанию, а на пакетах были размещены фотографии известного колумбийского наркодельца Пабло Эскобара и его мексиканского коллеги Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.

Лидер Медельинского картеля Эскобар был убит в 1993 году в результате операции элитного отряда колумбийской полиции, после чего его картель прекратил существование, а Коротышка был пойман в Мексике и экстрадирован в США в 2017 году.

По мнению полиции, фотографии наркобаронов использовались поставщиками незаконного товара для того, чтобы убедить покупателей в "чистоте" продукта. Всего было изъято 1,15 тонны кокаина, спрятанного в грузе мороженой рыбы. Его стоимость по приходу в испанский порт составила бы 45 миллионов долларов.


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