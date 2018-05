В Нью-Йорке вручены Пулитцеровские премии

Премию в области международной журналистики получили сотрудники агентства Reuters за освещение эпизодов войны с наркоманией на Филиппинах.

Церемония вручения Пулитцеровских премий прошла в среду в нью-йоркском Колумбийском университете. Награды за лучшие работы в области журналистики, а также за лучшие литературные и музыкальные произведения вручали председатель Совета по присуждению Пулитцеровских премий Юджин Робинсон и глава оргкомитета по присуждению премий Дана Канеди, сообщает ТАСС.

Лауреаты вручаемой вот уже 102 года подряд премии были названы на торжественной церемонии 16 апреля.

В области международной журналистики премии удостоились сотрудники информационного агентства Reuters за освещение эпизодов войны с наркоманией на Филиппинах, а фотожурналисты этого агентства получили Пулитцеровскую премию за серию снимков, повествующих о насилии в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме. Премия в номинации "Лучший материал на внутриполитическую тему" досталась сотрудникам редакций газет The New York Times и The Washington Post за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США.

В номинации "За службу обществу" золотую медаль получили корреспонденты газеты The New York Times и журнал The New Yorker за серию материалов о расследовании обстоятельств сексуальных домогательств, в том числе обвинений в отношении наиболее влиятельных в Голливуде продюсеров. Эти материалы стали одним из поводов для возникновения в США движения против домогательств #MeToo.

История премии

Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях - репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение - состоялось 4 июня 1917 года.

Претендовать на награды в 14 категориях в сфере журналистики могут все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. Любой национальности может быть и автор, претендующий на премию в номинации "Книга по истории США", однако на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.

