В ЮКО открыт еще один центр реабилитации детей-инвалидов

В прошлом году подобный центр появился в Жетысае, до конца этого года власти планируют открыть центр реабилитации в Мырзакенте.

К Международному дню защиты детей в населённом пункте Асыката Мактааральского района Южно-Казахстанской области был открыт центр реабилитации детей - инвалидов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии объекта присутствовал аким района Жамантай Бейсенбаев.

«Качество оказания социальной помощи в районе улучшается с каждым годом. Ни один ребёнок-инвалид не должен остаться без помощи и заботы. Поэтому мы открываем этот центр. Я поздравляю всех детей с грядущим праздником», - сказал Ж. Бейсенбаев.

В прошлом году подобный центр появился в Жетысае, до конца этого года власти планируют открыть центр реабилитации в Мырзакенте.

«В прошлом году 107 детей с ограниченными возможностями прошли реабилитацию, в этом году ее пройдут 160 детей. Кроме того с начала 2018 года от районного акимата социальную помощь получил 421 ребёнок», - сообщили в пресс-службе акимата района.

В честь Международного дня защиты детей 86 семей с низким доходом получили бесплатные продукты. Отметим, что всего в Мактаарале проживает 11946 инвалидов. Из них 1832 - несовершеннолетние.

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