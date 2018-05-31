Трамп пригласил Ким Кардашьян в Овальный кабинет

Американский президент обсудил с фотомоделью тюремную реформу.

Президент США Дональд Трамп в среду принял в Овальном кабинете Белого дома американскую фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян, чтобы обсудить с ней реформу пенитенциарной системы, а также помилование 63-летней Элис Мэри Джонсон, отбывающей пожизненное заключение, сообщает ТАСС.

О самой встрече Трамп сообщил в Twitter. Там он разместил их совместную с Кардашьян фотографию.

"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал американский лидер.

Данная встреча не была заявлена в официальном рабочем графике Трампа.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Как в свою очередь сообщил телеканал CBS, Кардашьян намеривалась просить президента помиловать Джонсон, которая должна провести всю жизнь в тюрьме без права на досрочное освобождение за ненасильственное преступление, связанное с торговлей наркотиками, совершенное ею впервые. Эта женщина уже провела в тюрьме больше двадцати лет. Данный вопрос Кардашьян также намеривалась обсудить со страшим советником Трампа, его зятем Джаредом Кушнером, который курирует тюремную реформу.

О том, чем завершилась встреча, а также о каких-либо ее подробностях ни американский президент, ни СМИ, ни сама фотомодель пока не сообщают.

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