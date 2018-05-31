Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями, входящими в состав кредитных историй

Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Оно будет направлено в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Принятие документа будет способствовать формированию общего финансового рынка Союза. Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.

Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств-членов.

Соглашение предусматривает разработку отдельного документа, где будут зафиксированы организационно-технические требования к защите информации при трансграничном обмене.

Коллегия ЕЭК одобрила проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Меморандума о сотрудничестве между Комиссией и международным союзом общественных объединений «Международный конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП).

В план включены мероприятия по ряду направлений: аналитическому обеспечению промышленного и агропромышленного комплексов, созданию условий для развития интеграции, научно-техническому сотрудничеству и реализации кооперационных проектов.

Основная цель совместной работы в рамках плана - содействие государствам Союза в реализации кооперационных проектов в области сельхозмашиностроения, автомобилестроения (в том числе автомобилей с электрическими двигателями и беспилотными системами), авиастроения, производства сырья для выпуска вакцин, модернизации рыбоводной инфраструктуры.

Кроме этого, планом предусмотрено создание на базе МКПП проектного офиса по привлечению инвестиций международных финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов, имеющих интеграционный потенциал в сфере промышленности и АПК.

«В рамках совместной работы для государств ЕАЭС будут выработаны предложения по развитию интеграции с целью реализации программ импортозамещения в странах Союза, научно-технологическому сотрудничеству, устранению препятствий в развитии кооперационных связей в реальном секторе», - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Продлена до 1 ноября 2019 года возможность оформления «бумажных» паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными на национальном или союзном уровнях, наряду с оформлением электронных паспортов. С этой целью внесены изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 22 сентября 2015 года № 122.

Решение поможет государственным органам стран Союза завершить создание национальных сегментов систем электронных паспортов.

Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Одобрен проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Международным торговым центром.

Он направлен на расширение сотрудничества с международными организациями, позиционирование ЕАЭС на международной арене и стимулирование развития торговли в странах Союза в рамках инициатив Организации Объединенных Наций и с учетом норм Всемирной торговой организации.

Документ предусматривает взаимодействие при подготовке аналитических обзоров торговой политики, проведение исследований по вопросам регулирования торговли и рынков, организацию иных совместных мероприятий.

Принято решение классифицировать алюминиевую емкость для производства аэрозольных баллонов в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Алюминиевая емкость - резервуар цилиндрической формы без наполнителя и распыляющего устройства, используемый при производстве аэрозольных баллонов для упаковки дезодорирующей, ароматической и аналогичной парфюмерно-косметической продукции. Она будет классифицироваться в соответствии с основными правилами интерпретации ТН ВЭД в подсубпозиции 7612 90 200 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК утвердила Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Список разработан Комиссией с учетом предложений уполномоченных органов государств ЕАЭС для реализации Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В перечень включено оборудование для детских игровых площадок, а также резиновое и синтетическое покрытие. Документ ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности.

Коллегия ЕЭК актуализировала перечни стандартов к техническому регламенту Союза «Безопасность лифтов». В них включены шесть межгосударственных стандартов с переходными положениями, заменяющих государственные (национальные) стандарты стран Союза. Исключены два стандарта, дублирующие методы испытаний, которые уже установлены в техрегламентах «Электромагнитная совместимость технических средств» и «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Решение Коллегии ЕЭК позволит установить единые методы испытаний при проведении процедур обязательной оценки соответствия лифтов и устройств их безопасности в Союзе.

Вопросы торговли, таможенного сотрудничества, финансовой и промышленной политики, а также технического регулирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 29 мая. Введены антидемпинговые пошлины на гербициды из Европейского союза, продлена возможность оформления «бумажных» автопаспортов, одобрен проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, принят ряд других решений, направленных на углубление евразийской интеграции.

Коллегия ЕЭК приняла решение ввести сроком на пять лет антидемпинговые пошлины на гербициды из Европейского союза. Гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на аэродромах, железных и шоссейных дорогах и т.д., а также для защиты культурных растений от сорняков.

Решение стало результатом расследования, инициированного представителями бизнеса стран ЕАЭС, которое показало, что в 2013-2016 годах гербициды из ЕС поставлялись в государства Союза по демпинговым ценам. Демпинговая маржа различных производителей составила от 27,47% до 52,23%.

В 2013-2016 годах объем импорта гербицидов из ЕС ежегодно увеличивался нарастающими темпами. Рост импорта из ЕС составил в 2014, 2015 и 2016 годах 4,3%, 7,5% и 9% соответственно. В анализируемый период цены производителей из ЕС были ниже цен производителей отрасли экономики ЕАЭС в среднем на 9,3%.

В результате демпингового импорта из ЕС производители государств ЕАЭС теряли долю на рынке, увеличивались товарные запасы, снижалась прибыль.

Коллегия ЕЭК также одобрила ценовые обязательства отдельных производителей гербицидов из ЕС, которые приняли на себя добровольные обязательства по ценовой политике на рынке Союза. В отношении поставок таких производителей антидемпинговая пошлина в соответствии с договорно-правовой базой Союза применяться не будет.