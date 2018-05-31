В Казахстане более 70 тысяч мужчин находятся в декретном отпуске

При этом количество разводов ежегодно растет.

Тысячи казахстанских мужчин ушли в декретный отпуск, сообщает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Эти данные были озвучены в министерстве труда и социальной защиты. Одним из ярких примером является 49-летний заместитель прокурора Павлодарской области, который взял отпуск по уходу за новорожденным.

В целом, по стране за последний год родилось около четырехсот тысяч малышей. Однако, несмотря на положительную демографическую статистику рождения, растет количество разводов. В прошлом году развелись 54 тысячи пар.

"Количество браков, которые заключаются, к сожалению, именно за первый год жизни расторжение идет, к примеру, скажем, 30 процентов браков, они расторгаются. Тот показатель, который, скажем, дает нам, что расторжение браков у нас неумолимо не останавливается, а остается на протяжении этих лет стабильно, необходимо будет его переламывать. Но вопрос, конечно, в самом сознании людей, создающих семью", - отметила вице-министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова.

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