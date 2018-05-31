Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения - Назарбаев

В Астане прошло заседание Совета Безопасности под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с повесткой дня на заседании были обсуждены ход реализации структурных и институциональных реформ в стране, а также социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области.

Открывая заседание, Глава государства акцентировал внимание на реализованных мерах по сохранению экономической стабильности, несмотря на последствия глобального финансового кризиса 2008 года.

- С момента начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет. Обстановка изменилась. Для выхода из кризиса мы разработали специальные программы, приняли дорожную карту, проявили заботу о людях, лишившихся работы. Было осуществлено много мер. Мы привлекли зарубежные инвестиции и задействовали собственные средства, которые позволили нам выйти из кризиса без спада национальной экономики, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

- Администрация Президента и Правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отдельно остановился на эффективности реализации действующих государственных и отраслевых программ, указав на важность их своевременного и качественного исполнения.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости принятия соответствующих мер по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль.

Глава государства указал на то, что деятельность государственных органов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны.

- Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется, - подчеркнул Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах обеспечения занятости населения, внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, поддержки малого и среднего бизнеса, а также профессионального обучения и трудоустройства молодежи.

В ходе заседания с докладами выступили Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Национального Банка Д.Акишев, Генеральный Прокурор К.Кожамжаров, аким Северо-Казахстанской области К.Аксакалов.

По итогам заседания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений Правительству и другим соответствующим государственным органам, возложив контроль за их исполнением на Администрацию Президента и аппарат Совета Безопасности.