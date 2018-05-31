Назарбаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий

Президент Казахстана отметил, что "уроки истории только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и осознаны современным поколением казахстанцев".

Опубликовано официальное обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием", – сказал Глава государства.

Он отметил, что последовавшие демографические потери редко происходили в мировой истории.

"В результате наш народ понес такие демографические потери, которые редко происходили в мировой истории. В 1929–33-е годы погибли около двух миллионов человек и еще около одного миллиона были вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей", – отметил Президент.

Елбасы подчеркнул, что "репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и 1,5 миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан".

"Сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом "светлого будущего коммунизма". Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции. Открывающиеся в разных регионах страны монументы "Қазақ халқына мың алғыс" являются проявлениями чувства искренней благодарности разных народов, которые нашли кров на казахской земле. Несмотря на масштаб потерь, наш народ сохранил свои лучшие национальные черты. Не ожесточился. Сохранил вековую мудрость. Но он всегда будет помнить об этих страшных испытаниях, беречь и ценить величайшее достояние – нашу Независимость", – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев добавил, что "уроки истории только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и осознаны современным поколением казахстанцев".

"Поэтому социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого", – заключил Глава государства.

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