Казахстан принимает меры по дальнейшему укреплению авиационной безопасности

В Лиссабоне (Португалия) 29-31 мая проходит международная конференция Международной организации по гражданской авиации (ИКАО) по авиационной безопасности.

В мероприятии принимает участие казахстанская делегация, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

Цель конференции - реализация положении Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО, принятого в 2017 году. Мероприятие возглавляет генеральный секретарь ИКАО, доктор Фан Лю.

В конференции принимают участие руководители авиационных властей 56 стран Европейского и Североатлантического регионов ИКАО. Казахстанская делегация представлена председателем Комитета гражданской авиации МИР РК Талгатом Ластаевым, руководителем управления авиационной безопасности Дарханом Катышевым и генеральным директором РГП "Казаэронавигация" Азатом Бектуровым.

«С учетом динамичного развития Казахстана в сфере авиационной безопасности и достигнутому уровню соответствия стандартам ИКАО по итогам прошлогоднего аудита, руководителю КГА Талгату Ластаеву представлено право выступить и поделиться опытом по совершенствованию государственного контроля и надзора за обеспечением авиационной безопасности в рамках реализации Глобального плана ИКАО», - сообщили в комитете.

Также модератором одной из Сессии на столь значимом мероприятии ИКАО был назначен Азат Бектуров.

В ходе конференции казахстанская делегация провела двухсторонние встречи с генеральным секретарем ИКАО доктором Фан Лю и региональным директором ИКАО Луисом Фонсека де Альмейдой, на которых обсуждались вопросы разработки национальных дорожных карт в целях реализации Глобального плана.

Кроме того на площадках конференции прошла двухсторонняя рабочая встреча с делегацией Российской Федерацией.

«Следует отметить, что Казахстан в ноябре 2017 года успешно прошёл аудит ИКАО по авиационной безопасности и внедрение стандартов ИКАО составили - 83%, что выше среднемирового показателя на 11% и на 21% выше, чем показатель аудита Казахстана в 2009 году», - отмечается в сообщении.

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