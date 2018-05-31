Пресс-секретари, специалисты центральных государственных органов и журналисты повысили знания в области освещения правозащитных тем и построения эффективных коммуникаций

Актуальные аспекты освещения правозащитных вопросов в свете соблюдения норм международного и национального законодательства были обсуждены в ходе обучающего тренинга, организованного Программой развития ООН в Казахстане, Министерством юстиции и Министерством иностранных дел РК в рамках совместного проекта «Совершенствование национальных правозащитных механизмов и эффективной реализации международных обязательств Республики Казахстан: Второй этап».

Мероприятие стало платформой для обмена опытом и знаниями в области улучшения качества работы пресс-служб и журналистов по вопросам подготовки и технологии успешного публичного выступления и современных трендов журналистики.

Открывая работу семинара, исполняющий обязанности Заместителя Регионального Представителя ПРООН в Казахстане Берди Бердиев отметил важность конструктивного взаимодействия пресс-служб государственных органов с журналистами и редакциями в целях обеспечения максимальной доступности и открытости государственного управления. По его мнению, увеличение объемов информационных потоков, влияние СМИ на формирование общественного мнения остро ставят вопрос о необходимости повышения профессионализма и знаний в области международного и национального законодательства, а также медиасферы.

Эксперт «Интерньюс-Казахстан», медиа-юрист Ольга Диденко проинформировала участников о новых подходах для работы пресс-служб и СМИ, в том числе в социальных сетях. В частности, она рассказала о современных тенденциях и ключевых принципах массовой коммуникации и об особенностях казахстанского рынка СМИ. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов в контексте изменений национального законодательства о СМИ и доступе к информации.

Также участники ознакомились с международными механизмами защиты прав человека и системой отчетности государств по международным обязательствам. В завершении, слушатели применили полученные навыки на практических занятиях и презентовали разработанные ими алгоритмы действий при подготовке и распространении информации в СМИ по ряду тем, связанных с защитой прав граждан в пенитенциарной системе, в сферах здравоохранения, земельных отношений и экологии.

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