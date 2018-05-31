В Казахстане объявлена охота на наркоторговцев

С 1 июня начнется оперативно-профилактическое мероприятие "Көкнәр-2018".

Первый заместитель Министра внутренних дел генерал-майор полиции Жанат Сулейменов провел инструктивное совещание в Алматы, где обозначил цели проведения оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр» и поставлен ряд задач перед руководством полицейских подразделений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В совещании приняли участие руководители Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД, Национальной гвардии, заместители начальников территориальных ДВД, курирующие вопросы оперативной деятельности, начальники подразделений по борьбе с наркобизнесом, кинологических служб и представители других компетентных госорганов.

В ходе совещания Ж.Сулейменовым обозначены цели проведения оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр» и поставлен ряд задач по выявлению и ликвидации каналов трафика героина, противодействию заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из южных регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов.

Справочно:

Широкомасштабная операция «Көкнәр-2018» проводится ежегодно с июня по октябрь в период созревания конопли для выявления преступных группировок, занимающихся заготовкой и вывозом этих наркотиков в Шуской долине.

Основной ее задачей является выявление и задержание лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков каннабисной группы из Шуской долины, ликвидация каналов транзита героина.

В рамках операции проводятся масштабные специальные мероприятия с привлечением максимальных сил и средств, подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии, современной техники, автотранспорта высокой проходимости.

Для перекрытия путей и каналов транспортировки наркотиков на основных магистральных трассах создаются дополнительные передвижные посты «Рубеж-Наркотики» и мобильные оперативно-поисковые группы.

В труднодоступных районах авиатранспортом проводятся разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению наркоплантаций и дальнейшему перекытию каналов распространения наркотиков. Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны и патрулирования используются автомашины повышенной проходимости.

Ежегодно в период проведения «Көкнар» регистрируется порядка 4 тысяч уголовных наркоправонарушений, в том числе около 2 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изымается свыше 30 тонн различных видов наркотиков, а с учетом ликвидированных наркопосевов – более 130 тонн.

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