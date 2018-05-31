Депозиты юридических лиц за апрель 2018 года

Банковский сектор уверено выдерживает курс регулятора и рынка в целом на укрупнение. В свете последних изменений в банковской сфере и проблем у некоторых БВУ, бизнес явно голосует рублем за наиболее крупные и устойчивые фининституты.

Так, крупнейшая десятка банков по объемам корпоративных вкладов* удерживает уже 83,2% совокупного объема депозитов юрлиц, то есть 6,92 трлн тг из 8,32.

Напомним, вклады юрлиц все еще являются основным источником фондирования БВУ РК, несмотря на то, что их вес в общем объеме депозитов составил по итогам апреля 2018 года 50,2%, против 53,8% годом ранее и 61,8% - пять лет назад.

*ТОП-10 БВУ по объемам вкладов юрлиц на апрель 2018 года.

В то же время, в целом вклады юрлиц уходят в минус. Так, за год их объем сократился на 587,8 млрд тг (или 6,5%), до 8,32 трлн тг.

Впрочем, ТОП-10 БВУ меньше чувствуют отток вкладов (всего минус 1,3% за год), а 5 из крупнейшей десятки - в ощутимом плюсе.

Самые сильные показатели - у ForteBank. Бизнес уверенно вкладывает средства в фининститут: сразу +106,1 млрд тг за год (или +20,9%), до 614,8 млрд тг. Доля банка выросла за год с 5,7 до 7,4% от общего объема вкладов юрлиц.

На втором месте - крупнейший банк страны, Народный: +79,6 млрд тг (4,8%), до 1,75 трлн тг. Доля банка - уже 21%, против 18,7% годом ранее.

Замыкает тройку лидеров Ситибанк: +47,5 млрд тг за год (10,5%), до 500,3 млрд тг. Вес банка на рынке корпоративных вкладов увеличился до 6%, против 5,1% год назад.

ForteBank сконцентрирован не только на вкладах юрлиц, но и на розничных, где годовой рост составил 32,5 млрд тг (или 7,9%), до 445,2 млрд тг, к концу апреля 2018 года. Это позволило банку занять второе место по абсолютному приросту портфеля вкладов за год: +138,6 млрд тг, до 1,1 трлн тг.

Также в тройке лидеров по приросту совокупного объема вкладов - ориентированный преимущественно на розничных клиентов Kaspi Bank (сразу +204,4 млрд тг, до 1,02 трлн тг), и государственный Жилстройсбербанк (+91 млрд тг за год, до 554,4 млрд тг).

В целом объем вкладов БВУ РК за год практически не изменился, ТОП-10 БВУ - в плюсе на 3,7%. Доля крупнейшей десятки по совокупному депозитному портфелю выросла за год с 80,6 до 83,6%