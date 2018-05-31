Аскар Достияров покидает пост главы ККМ

Аскар Достияров имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере.

Об этом сообщила пресс-служба Казына Капитал Менеджмент (ККМ). Аскар Достияров принял решение завершить деятельность на посту Председателя правления ККМ по собственному желанию.

В соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» на основании поданного заявления о расторжении трудового договора полномочия Председателя Правления ККМ Аскара Достиярова истекают 31 мая 2018 года.

Аскар Достияров имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение и управление прямыми инвестициями.

На пресс-конференции 22 мая 2018 г. Глава ККМ рассказал, что компания завершила прошлый год с прибылью в размере 3 млрд. тенге, что превысило плановые показатели в 4 раза (убыток в 2016 году составил 2,5 млрд. тенге).

По его словам, в прошлом году ККМ обновил стратегию развития компании и определил основные направления деятельности до 2023 года.

В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал и.о. Председателя правления, первым заместителем председателя правления АО «Банк развития Казахстана», управляющим директором-членом правления холдинга «Байтерек».

Аскар Достияров окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби и School of Business, the George Washington University (MBA).

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