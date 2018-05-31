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Назарбаев назначил посла в Грузии

Им стал Мухамеджанов Бауржан.

Фото : bnews.kz31 мая 2018, 10:30

На официальном сайте президента РК опубликован указ о назначении посла в Грузии, передает Zakon.kz.

Указом главы государства Мухамеджанов Бауржан Алимович назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Грузии.

Как отмечается в сообщении, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Литовской Республике, от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству.

Мухамеджанов Бауржан родился 26.11.1960. В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова. Является кандидатом юридических наук.

С 1997 по 2000 годы был министром юстиции республики Казахстан. С 2005 по 2009 годы являлся министром внутренних дел. С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Мангистауской области республики Казахстан.


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