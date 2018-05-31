Россия - главный поставщик товаров на казахстанские рынки

В целом по итогам I квартала объемы импорта выросли за год почти на 20%.

Объемы импорта в РК по итогам I квартала текущего года достигли 7,3 млрд долларов - на 19,4% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом наибольший объем поставок в РК из стран СНГ (43,9%), в частности, крупнейшие импортеры - страны-партнеры по ЕАЭС (сразу 39,4%).

Как отмечается, среди стран-импортеров в Казахстан главный поставщик продукции на рынки страны - Россия (37% импорта).

Также среди лидеров - Китай (15,7%), США (8,1%), и страны ЕС - Германия (6,2%) и Италия (3,2%).

Наиболее важные товарные группы, заводимые в РК - машины и оборудование (38,1% от всего импорта), продукция химпрома (15,4%) и продукты АПК и пищепрома (11,1%).

Ключевые импортные позиции - нефтепродукты (не сырые) - 4,3% от завезенной продукции, полиграфия - 2,9%, медикаменты - 2,8%, и телефоны - 2,6%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!