Назарбаев назначил посла в Грузии

На официальном сайте президента РК опубликован указ о назначении посла в Грузии, передает Zakon.kz.

Указом главы государства Мухамеджанов Бауржан Алимович назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Грузии.

Как отмечается в сообщении, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Литовской Республике, от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству.

Мухамеджанов Бауржан родился 26.11.1960. В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова. Является кандидатом юридических наук.

С 1997 по 2000 годы был министром юстиции республики Казахстан. С 2005 по 2009 годы являлся министром внутренних дел. С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Мангистауской области республики Казахстан.