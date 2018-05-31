Криштиану Роналду грозит восемь лет тюрьмы

Налоговое агентство Испании потребовало от спортсмена 28 миллионов, и если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.

Нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду грозят восемь лет тюрьмы, сообщает Lenta.ru.

По информации издания Mundo Deportivo, адвокаты футболиста рассчитывали заплатить штраф в 14,7 миллиона евро, но получили резкий отказ. Налоговое агентство Испании потребовало от спортсмена 28 миллионов, и если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.

В случае согласия, форварда ожидает приговор в виде двух лет заключения, которые автоматически становятся условными. В противном случае футболист может получить восемь лет тюрьмы.

В июне 2017-го испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.