За I квартал 2018 года из малого бизнеса вышло почти 4 тысячи компаний

За первый квартал 2018 года было ликвидировано 3,7 тыс. малых юрлиц, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года - 1,5 тысячи.

В основном прекращают свою деятельность хозяйственные товарищества, за год их количество уменьшилось на 1,9 тысячи.

В разрезе регионов наибольший отток из малого бизнеса в I квартале 2018 года зафиксирован в Алматы - 1,7 тысячи против 324 компаний годом ранее. Далее ЮКО - 290 ликвидированных малых предприятий, годом ранее - 124. Тройку антилидеров замыкает ВКО - 236 малых юрлиц было ликвидировано за январь-март 2018 (январь-март 2017 - 147 компаний). В столице также выросло количество ликвидируемых малых предприятий - их стало на 213 меньше, и это на 30 ликвидированных предприятий больше, чем годом ранее.

Сократилось количество ликвидированных малых юрлиц только в Атырауской области - 31 компания против 40 годом ранее.

Основной отток малых юрлиц сконцентрирован в сегменте оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 1,4 тысячи (38,4%). Далее, строительство - 290 компаний (7,9%). Число ликвидированных малых предприятия в отраслях профессиональной, научной и технической деятельности и обрабатывающей промышленности составило 262 и 252, соответственно (удельный вес - 7,2% и 6,9%).

На долю пяти перечисленных секторов относится 66,1% или 2,4 тысячи ликвидированных малых предприятий.

Помимо уже ликвидированных малых юридических лиц, в процессе ликвидации находится 4,8 тысячи малых предпринимательств (годом ранее - 4,3 тысячи).

В Алматы сконцентрировано наибольшее количество предпринимателей, которые уходят из малого бизнеса - 825. Однако за год их количество сократилось, так как годом ранее в процессе ликвидации было 929 малых юрлиц.

В Костанайской области, напротив, растет количество желающих отказаться от деятельности малых предпринимательств - 727 компаний, против 670 годом ранее. Замыкает ТОП-3 антилидеров Карагандинская область - 513 малых предприятий в ожидании ликвидации, годом ранее их количество составляло 670 единиц.