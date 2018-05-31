В Казахстане идет тенденция к снижению детского суицида

Если в 2013 году было 200 детей, совершивших самоубийство, то в 2017 их 136.

Дети в Казахстане стали реже идти на самоубийство. По данным Уполномоченного по правам ребенка РК Загипы Балиевой, за 4 года случаев суицида стало на 66 меньше, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ежегодно мы теряем детей в результате суицида. Идет тенденция к снижению. Если в 2013 году было 200 детей, совершивших самоубийство, то в 2017 их 136. Да, цифры идут на снижение, но было бы безнравственно говорить об этом в восхитительной форме. 136 жизней - это жизни наших детей. Что мы делаем неправильно? Почему государственные меры не приносят должного удовлетворения? Почему происходит детская смертность в спокойном мире без войн, без рвущихся снарядов. Самое страшное, что дети погибают в окружении родных и близких: в больницах, школах, дворах - там, где по сути находится территория государства, семьи, общества. Территория обязана быть безопасной комфортной и защищенной», - сказала Балиева.

Она отметила, что вопрос насилия над детьми остро стоит во всем мире, но в тоже время эта проблема находится в тени, потому как не все готовы говорить об этом публично. По ее данным, только в 2017 году в Казахстане было убито 26 детей. Ежегодно в ДТП погибает свыше 200-300 детей, за последние пять лет в водоемах утонули 1059 малышей, в результате пожаров погибли 227 детей.

«Казахстан говорит об этом открыто, принимает все меры, за что получает высокую оценку. Но мне хотелось бы, чтобы наша страна получила высокую оценку за то, что в нашей стране, как в Норвегии за 2015 год на дорогах не погиб ни один ребенок, ни один ребенок не умер в больницах, ни один ребенок не подвергся жестокому избиению», - сказала она.

Татьяна Ковалева, Астана

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