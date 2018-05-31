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Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти на 2018 год

За пять месяцев текущего года добыча по стране достигла 37,7 млн тонн.

Фото : Экономика сегодня31 мая 2018, 11:46

К 2025 году добыча нефти в Казахстане составит 104 млн тонн в год. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пять месяцев текущего года добыча по стране достигла 37,7 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду 2016 года. В этом году добыча ожидается, это наш прогноз, на уровне выше 87 млн тонн, и мы сейчас уже идем с опережением», - сказал Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что рост добычи нефти достигается за счет трех крупных месторождений: Кашаган, Карачаганак, Тенгиз.

«Крупные проекты смогут внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде. Объем добычи нефти поступательно будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 млн тонн в год», - добавил Канат Бозумбаев.


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