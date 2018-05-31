В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам».

Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

1)выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации;

Земельный участок объектов выбирается сухой, проветриваемый. Участок находится с наветренной стороны от источников загрязнения атмосферного воздуха, имеет удобные подъездные пути и условия для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Земельный участок под строительство объектов не размещается на территории стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, земельных участках, ранее использовавшихся под свалки, полигоны, поля ассенизации и фильтрации, скотомогильники, животноводческие и птицеводческие фермы, кладбища, пункты захоронения радиоактивных отходов.

При проектировании и реконструкции объектов набор и площадь помещений определяется заданием на проектирование в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства согласно подпункту 23-16) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства).

При проектировании и реконструкции объектов в здании и на участке соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений.

При проектировании и реконструкции в ДОО количество мест в одной спальной комнате предусматривают из расчета 4 квадратных метров (далее - м2) на одного ребенка.

При проектировании и реконструкции объектов площадь игровой комнаты предусматривают из расчета 2 м2 на одного ребенка.

При проектировании и реконструкции объектов площадь жилой комнаты в санатории предусматривается из расчета не менее 6 м2 на одно место.

Для отделки помещений используются отделочные материалы, устойчивые к моющим и дезинфицирующим средствам, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Потолки, стены, поверхность пола всех помещений гладкие, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, без щелей, трещин, деформаций и признаков поражений грибком.

В помещениях с влажным режимом работы (помещения медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, душевые, постирочные, прачечные и моечные) стены облицовываются влагостойкими материалами согласно требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей в сезонных летних ДОО перед эксплуатацией получают санитарно-эпидемиологическое заключение по форме, утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11626).

На объектах в ходе проверок согласно Кодексу и статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года проводятся лабораторные исследования в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам.

Не допускается эксплуатация объектов в аварийных зданиях и помещениях.

Территория объектов имеет ограждение без повреждений.

Въезды и входы на участок объектов, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, доступным для очистки.

2) водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию;

3) ремонту и содержанию помещений;

4) условиям проживания;

5) условиям питания;

6) производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала;

7) медицинскому обеспечению детей и взрослых, медицинским осмотрам персонала оздоровительных (сезонных и круглогодичных) и санаторных объектов, баз и мест отдыха (далее - объекты).

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня со дня его первого официального опубликования.