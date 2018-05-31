Оздоровление банковского сектора продолжается

«ЭксимБанк», «Банк Астаны» и «Qazaq Banki» испытывают затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности в связи с низким качеством кредитного портфеля.

Нацбанк РК продолжает принимать жесткие меры в отношении банков, которые нарушают требования банковского законодательства. Так, приостановлено действие лицензий Банка Астаны и АО «Эксимбанк Казахстан» на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц. Месяц назад такая же мера принята регулятором в отношении АО «Qazaq Banki» передает zakon.kz.

В случае с Астана Банком, по сообщению Нацбанка РК, решение принято «за систематическое ненадлежащее» исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям. По «Эксимбанку» и «Qazaq Banki» такие меры приняты регулятором в рамках надзорного реагирования за отдельные нарушения требований банковского законодательства.

Как ранее сообщал глава Нацбанка Данияр Акишев, «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и «Qazaq Banki» испытывают затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности в связи с низким качеством кредитного портфеля, и потому надзор за их деятельностью осуществляется в усиленном режиме. Поэтому своевременное исполнение обязательств перед клиентами в трех банках ограничено.

Отметим, что в прошлом году были отозваны лицензии у Казинвестбанка и Delta Bank, однако всех их обязательства перед клиентами остаются в силе и выполняются.

Напомним, в апреле этого года Глава государства Нурсултан Назарбаев жёстко высказался в отношении банков, которые не выполняют свои обязательства. Он отметил, что такие финучреждения могут больше не рассчитывать на помощь государства.

"Государство оказало беспрецедентную поддержку банковской системе, выделив более трех триллионов тенге. В то же время объем кредитов, выданных банками, не увеличился и составил к концу 2017 года порядка 12,7 триллиона тенге, - сказал президент на совещании по итогам деятельности Национального Банка РК 18 апреля этого года. - Доля неработающих кредитов составила 10 процентов. В этом году программа Национального Банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта. Эти банки имеют отрицательные показатели из-за того, что акционеры руководили неэффективно, нарастили долги и не могут обеспечить вкладчикам выполнение своих обязательств. Каким видится выход из сложившейся ситуации? Для сохранения этих банков акционеры должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы вернуть те деньги, которые ранее были ими выведены оттуда».

Отметим, в программе оздоровления банковской системы сегодня участвуют лишь крупные банки страны. Они получили от государства более 3 трлн тенге, которые должны вернуть в течение 15 лет, но, кроме этого, обязаны также принять меры по очистке своего портфеля от проблемных кредитов с отчетом Нацбанку и продолжить кредитование экономики страны. Напомним, до 2017 года банки скрывали качество кредитов в финансовой отчетности, активно используя такой инструмент, как реструктуризация займов. С учетом реструктурированных кредитов реальный уровень плохих кредитов в банках в 2012 году составлял 41,5%, снизившись к 2018 году до 23,6%.

Тогда как, согласно официальной статистике, уровень плохих кредитов (с просрочкой 90 дней) не превышал 10%. Также, если официально коэффициент достаточности капитала в среднем по банковской системе составлял 17%, то в реальности уровень капитализации банков до 2017 года находился в отрицательной зоне. Ситуация требовала реагирования регулятора. Ведь без реального очищения банков от плохих кредитов было бы невозможным возобновление кредитования экономики страны. После докапитализации крупных банков и реализации Программы по оздоровлению банковского сектора, когда были списаны плохие кредиты БТА Банка, Банка РБК и 4-х крупных банков, достаточность капитала вернулась в положительную зону.

На сегодня Нацбанк уже принял ряд строгих мер для усиления надзора и раннего реагирования для недопущения подобных ситуаций в будущем. К примеру, подготовлены на рассмотрение дополнения и изменения в Закон о валютном контроле и валютном регулировании. Усиливается роль Нацбанка по пресечению оттока капитала, повышается ответственность акционеров банков, ужесточается контроль за связанными кредитами.

Также Нацбанк намеревается законодательно усилить регуляторный и надзорный мандат и перейти на принципы риск-ориентированного надзора финансовых организаций. Это позволит ему при поступлении соответствующих сигналов заранее принимать необходимые меры, вплоть до ограничения активных и пассивных операций. Кроме того, в случае убытков банков предложено разделять их с акционерами и кредиторами. Соответствующие законодательные изменения находятся на рассмотрении Парламента РК.

Однако, и самим казахстанцам важно быть более внимательными при выборе банка и не опираться при этом только на их яркую рекламу. Часто громкие обещания о высоких процентах по ставкам и выгодных акциях могут обернуться плачевными результатами для клиентов. Тем более, как стало недавно известно, с 1 июля Казахстанский фонд гарантирования депозитов снижает рекомендуемую максимальную ставку по депозитам в тенге до 12%, а в инвалюте – до 1%. При этом Фонд также гарантирует депозиты объемом до 10 млн тенге в нацвалюте и до 5 млн тенге в инвалюте.

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