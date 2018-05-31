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Внесены изменения в некоторые НПА по вопросам регулирования естественных монополий
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 174 «О внесении изменений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» (не введен в действие)
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В частности, изменения внесены в следующие НПА:
в Правила ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающими услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, утвержденных указанным приказом:
в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
пункт 2 изложен в следующей редакции:
«2. Раздельный учет представляет собой систему сбора и обобщения информации о доходах, затратах и задействованных активах раздельно по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности, а также периодическое составление и представление нефтетранспортными организациями сведений о ведении раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов (далее - Сведения) в ведомство уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий (далее - уполномоченный орган).»;
пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Ведение нефтетранспортными организациями раздельного учета должно обеспечивать распределение доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг и в целом по иной деятельности в соответствии с положениями настоящих Правил.»;
часть вторая пункта 5 изложена в следующей редакции:
«Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе».»;
пункт 10 изложен в следующей редакции:
«10. Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов производится в рамках каждого направления деятельности по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности.»;
Правила ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающими услуги по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, утвержденных указанным приказом:
в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
пункт 2 изложен в следующей редакции:
«2. Раздельный учет представляет собой систему сбора и обобщения информации о доходах, затратах и задействованных активах раздельно по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности, а также периодическое составление и представление газотранспортными и (или) газораспределительными организациями сведений о ведении раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов (далее - Сведения) в ведомство уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий (далее - уполномоченный орган).»;
пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Ведение газотранспортными и газораспределительными организациями раздельного учета обеспечивает распределение доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг и в целом по иной деятельности в соответствии с положениями настоящих Правил.»;
часть вторую пункта 5 изложен в следующей редакции:
«Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении».»;
пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. При осуществлении газотранспортными и (или) газораспределительными организациями других видов деятельности (кроме оказания услуг по транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также сырого газа по соединительным газопроводам), регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях, газотранспортные и (или) газораспределительные организации выделяют соответствующие таким видам деятельности группы процессов оказания услуг и осуществляют по ним раздельный учет, руководствуясь нормативными документами уполномоченного органа по ведению раздельного учета по данным видам деятельности.»;
пункт 13 изложен в следующей редакции:
«13. Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов производится в рамках каждого направления деятельности по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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