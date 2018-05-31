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Абаев призвал вовлечь в процесс цифровизации представителей всех специальностей

Также он отметил, что нужно устранить цифровой разрыв между селом и городом.

Фото : Business Channel31 мая 2018, 11:56

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал максимально вовлечь в процесс цифровизации представителей всех специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д. Абаев также подчеркнул важность внедрения цифровизации именно в казахстанских селах.

«Мы понимаем, что между городом и селом сейчас большая разница. Появился так называемый цифровой разрыв. Вы это видите и чувствуете: в городе есть достаточно быстрый 4G, а интернет в селе даже до 2G иногда не дотягивает. Поэтому получается цифровой разрыв между селом и городом. Более того, порядка 40 процентов населения живет на селе. То есть, они получают менее качественное образование из-за того, что для них недоступны онлайн-курсы, медицинское образование и государственные услуги», - заявил Д. Абаев.

При этом министр отметил готовность государства инвестировать средства в этот процесс.

«Поэтому государство первым делом будет инвестировать, потому что страна у нас большая, плотность населения невысокая и частному бизнесу очень тяжело идти, это достаточно дорогой проект - инфраструктура. Государство готово вложить средства и построить 25 тысяч км оптоволокна в село. Это так называемые перспективные села. 1249 сел определены, которые считаются перспективными. Туда мы проложим оптику, в этих селах получим качественный скоростной интернет. Это фундамент инфраструктуры, и это еще касается цифрового телерадиовещания и так далее», - заключил министр.


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